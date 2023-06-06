كتيبة "الفجر" تتبنى عملية إطلاق النار في حوارة

تبنت مجموعات فلسطينية مقاومة تطلق على نفسها "كتيبة الفجر" عملية إطلاق النار، مساء اليوم، صوب مركبة مستوطنين في حوارة جنوب نابلس.

وقالت في بيان تلقى موقع نسخة عنه، إن احدى مجموعاتها أطلقت النار مساء اليوم الثلاثاء صوب مركبة للمستوطنين في حوارة جنوب نابلس، مما أدى إلى إصابة أحد المستوطنين إصابة مباشرة.

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وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

إيمانًا بحقنا الثابت في الجهاد لتحرير أرضنا ومقدساتنا، وأداءً لواجبنا المقدس في الدفاع عن شعبنا، وبعد التوكل على الله، قامت إحدى مجموعاتنا مساء اليوم الثلاثاء 2023/6/6 الموافق 17/ذو القعدة/1444هـ بإطلاق النار على سيارة للمستوطنين في حوارة جنوب نابلس، أدت إلى إصابة أحد المستوطنين إصابة مباشرة.

وإنها لثورةٌ حتى النصر..

(كتيبة الفجر)

الثلاثاء 2023/6/6

17/ذو القعدة/1444هـ





المصدر / فلسطين أون لاين