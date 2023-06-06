رسمياً.. بنزيمة ينتقل لنادي الاتحاد السعودي

نجمٌ عالميٌ جديدٌ يحطّ رحاله في المملكة العربية السعودية مع انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد الإسباني إلى نادي الاتحاد بطل الدوري بعقد لمدة ثلاث سنوات، كما أكد نادي مدينة جدة رسميا مساء الثلاثاء.

وقال النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "البنز اتحادي.. الحظ الليلة كريم".

ونشر الاتحاد شريط فيديو يظهر فيه بنزيمة يقول باللغة عربية "انا متحمس لشوفكم (أراكم) في جدة"، وقيامه بتوقيع عقد انضمامه للاتحاد الى جانب رئيس النادي أنمار الحائلي قبل ان يتصافحا بعد التوقيع ويرفع بنزيمة قميص الاتحاد.

اما بنزيمة فقال "لقد كنت محظوظا لتحقيق اشياء مدهشة خلال مسيرتي وحققت كل شيء في اسبانيا واوروبا. اشعر الان بأن الوقت قد حان لكي اخوض تحديا ومشروعا جديدين".

واضاف "في كل مرة زرت فيها السعودية، شعرت بحرارة الاستقبال والحب من انصار اللعبة والشعب".

وتابع "انه تحد جديد بالنسبة الي، حياة جديدة واتطلع قدما لبدء التمارين. سأبذل قصارى جهدي للفوز بالكؤوس، للتسجيل، لابراز موهبتي، لارضاء الانصار، النادي، الرئيس والجميع".

واوضح "انه دوري جيد يملك لاعبين جيدين. كريستيانو رونالدو يتواجد هنا وهو صديق وهذا يعني بأن السعودية بدأت بتطوير المستوى. انا هنا من اجل الفوز كما فعلت في اوروبا. اتطلع لرؤيتكم في جدة".

وكان مصدر مقرّب من المفاوضات طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخوّل التحدث للإعلام افاد وكالة فرانس في وقت سابق الثلاثاء "بنزيمة وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل"، من دون تحديد قيمة الصفقة.

وبات بنزيمة (35 عامًا)، المتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضم النصر رونالدو في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

كما يخوض نادي الهلال السعودي راهنًا مفاوضات مباشرة مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أُعلن رسميًا رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يكشف المصدر قيمة صفقة بنزيمة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها الأحد بأنها "قياسية".

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضًا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

ويأمل الاتحاد في أن يساعده بنزيمة، الفائز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية بعد 14 موسمًا رائعًا مع ريال مدريد.

غادر بنزيمة، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد (354 هدفًا) خلف رونالدو (450)، وخامس أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي (648 مشاركة)، النادي الملكي "ملكًا" بعد أن وقفت الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو وزملاؤه ومدرّبه تحية له في المباراة الأخيرة الأحد.

وفي حفل وداع رسمي الثلاثاء في مدريد، قال اللاعب الجزائري الأصول "هذا يوم حزين، لأني سأترك هذا النادي، وهذا مؤلم. كنت أحلم بالتوقيع مع ريال وأنهي مسيرتي معه. لكن الحياة تمنحك أحياناً فرصاً أخرى".

المصدر / فلسطين اونلاين