المنتخب الأولمبي يواجه نظيره الأردني قبل السفر للعراق

غزة/ وائل الحلبي:

يواصل المنتخب الأولمبي تدريباته في المعسكر التدريبي المقام في العاصمة الأردنية عمّان، تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا ودورة الألعاب العربية.

ومن المقرر أن يختتم الأولمبي المعسكر يوم الخميس القادم بلقاء منتخب الأردن الأولمبي، على أن يسافر يوم الجمعة إلى العراق.

والتقى المنتخب الأولمبي بنظيره الأردني في المباراة التي جمعتهما منتصف مايو الماضي، في حفل افتتاح ستاد الأسطورة البرازيلية "بيليه"، وانتهت بفوز منتخب الأردن بنتيجة 2-1.

وتقام بطولة غرب آسيا في العراق خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو المقبل بمشاركة 9 منتخبات هي: العراق (المستضيف)، الأردن، الامارات، لبنان، سوريا، فلسطين، عُمان، اليمن، إلى جانب منتخب إيران، الذي يشارك كضيف وبدعوة ضمن اتفاقية الاتحاد المبرمة بين اتحاد غرب آسيا واتحاد وسط آسيا.

وشهدت قرعة البطولة التي تواجد المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب إيران وسوريا، وضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق والإمارات والأردن، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات لبنان واليمن وعمان، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وجه الدعوة لـ5 لاعبين من غزة للمشاركة معه في غرب آسيا ودورة الألعاب العربية، هم خالد النبريص وإبراهيم أبو عمير وأحمد كلاب وعمرو رزق ومهند حسنين، فيما لم يتم الإعلان عن القائمة المتواجدة في معسكر الأردن.

المصدر / فلسطين أون لاين