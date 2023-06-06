قاسم: عملية حوارة تؤكد مواصلة ضربات المقاومة ضد الاحتلال

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن عملية إطلاق النار على حاجز حوارة جنوب نابلس تؤكد أن المقاومة الباسلة في الضفة الغربية تواصل توجيه ضرباتها ضد مراكز الإرهاب "الصهيوني".

وشدد على أن جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا ستواجه بمزيد من الفعل المقاوم ضد جيش العدو ومستوطنيه، و"هذا حق طبيعي لشعبنا".

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وأكد أن عمليات المقاومة في الضفة المحتلة ستتواصل ما دام هناك جرائم مستمرة بحق أرضنا وشعبنا حتى زوال المحتل الغاصب عن كل أرضنا الفلسطينية المحتلة.

واعترفت مصادر إعلام عبرية بوجود أضرار في مركبة للمستوطنين بعد تعرّضها لإطلاق نار في حوَّارة، وإصابة مستوطن.





المصدر / فلسطين أون لاين