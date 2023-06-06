المهاجم التركي براق يلماز يعتزل كرة القدم

أعلن المهاجم التركي الدولي السابق براق يلماز اعتزاله كرة القدم عن 37 عامًا، بعد 21 سنة على احترافه اللعبة.

قال خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول الاثنين "أريد أن أعلن لبلادي أنني أضع نهاية لمسيرتي. أنا سعيد وفخور جدًا".

خاض "كرال"، أي الملك كما يلقبونه في تركيا، موسمه الاخير مع فريق فورتونا سيتارد في دوري الدرجة الاولى الهولندية، وأكد أنه يرغب في أن يبقي في كرة القدم من خلال مسيرة تدريبية.

سبق أن أعلن اعتزاله الدولي (31 هدفًا في 77 مباراة) العام الماضي بعد خروج تركيا من نصف نهائي الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022 ضد البرتغال في مباراة أهدر خلالها ركلة جزاء.

لعب مع الاندية الثلاثة الكبرى في إسطنبول، بشيكتاش، فنربهتشه وغلطة سراي الذي حقق معه لقب الدوري عامي 2013 و2015.

كما كان أحد أبرز الوجوه الذين ساهموا في قيادة ليل الى لقب الدوري الفرنسي عام 2021 أمام العملاق باريس سان جرمان.

المصدر / فلسطين اونلاين