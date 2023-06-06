عملية إطلاق نار صوب مركبة مستوطنين في نابلس

أفادت مصادر محلية بعملية إطلاق نار صوب مركبة مستوطنين بين حاجزي زعترة وحوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

إعلام الاحتلال: إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار صوب مركبة مستوطنين عند حاجز زعترة في نابلس pic.twitter.com/l2Yd7QgeaJ — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 6, 2023

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حاجز حوَّارة جنوب نابلس، وأغلقت المحال التجارية وأعاقت حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين.

واستنفر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في مكان إطلاق النار صوب مركبة المستوطنين.

استنفار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مكان إطلاق النار صوب مركبة للمستوطنين بين حاجزي زعترة وحوارة بمدينة #نابلس pic.twitter.com/KMC4Jr5pVL — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 6, 2023

واعترفت مصادر إعلام عبرية بوجود أضرار في مركبة للمستوطنين بعد تعرّضها لإطلاق نار في حوَّارة، وإصابة مستوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين