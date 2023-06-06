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بالفيديو والصور عملية إطلاق نار صوب مركبة مستوطنين في نابلس

06 يونيو 2023 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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عملية إطلاق نار صوب مركبة مستوطنين في نابلس

أفادت مصادر محلية بعملية إطلاق نار صوب مركبة مستوطنين بين حاجزي زعترة وحوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

 

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حاجز حوَّارة جنوب نابلس، وأغلقت المحال التجارية وأعاقت حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين.

واستنفر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في مكان إطلاق النار صوب مركبة المستوطنين.

 

واعترفت مصادر إعلام عبرية بوجود أضرار في مركبة للمستوطنين بعد تعرّضها لإطلاق نار في حوَّارة، وإصابة مستوطن.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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