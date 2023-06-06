القنبر يحسم مصيره بعد الرحيل عن الوحدات 

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي جبل المكبر عودة نجمه زيد القنبر إلى صفوف الفريق، بعد ساعات من إنهاء تعاقده مع الوحدات الأردني بالتراضي، بناء على طلب اللاعب الذي رفض مرافقة وفد الفريق إلى الأردن بعد انتهاء مشاركته في بطولة القدس والكرامة.

وتلقى القنبر العديد من العروض من أندية دوري المحترفين بالضفة، إلا أنه قرر العودة للنسور الذي ساهم في تتويجهم بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في الموسم الماضي.

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وتلقى القنبر العديد من عروض الاحتراف بعد نهاية الموسم الماضي، في ظل ما قدمه من مستويات لافتة مع المكبر والمنتخب الأولمبي.

وشارك القنبر مع الوحدات في مباراتيه أمام الفيصلي والمكبر في نصف نهائي ونهائي القدس والكرامة، حيث تعرض اللاعب لحملة واسعة من التحريض بعد المباراة الأولى بسبب دخوله في مشادة مع أحد لاعبي الفيصلي الذي كان يتهجم على الجماهير الفلسطينية المتواجدة في الملعب، الأمر الذي دفعه لطلب الرحيل عن الفريق بعد أقل من شهر على انضمامه إليه.

وكان الوحدات تعاقد مع القنبر يوم 13 مايو الماضي حيث شارك مع الفريق في المباريات الثلاثة التي لعبها في بطولة درع الاتحاد الأردني، إلى جانب مباراتين في بطولة القدس والكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين