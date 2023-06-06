حالة الطقس الأربعاء والخميس والجمعة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يكون الطقس غدًا الأربعاء صيفي حار، وتأثر البلاد بكتلة هوائية خماسينية جديدة يومي الخميس والجمعة.

ووفق توقعات دائرة الأرصاد الجوية فإن يوم غد الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما الخميس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم حارا وجافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة القادم، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم حارا وجافا ومغبرا أحيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة، والله تعالى أعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين