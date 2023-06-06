المنتخب الوطني يفتتح معسكره في عمان استعدادا لمواجهتي إندونيسيا والصين

غزة/ وائل الحلبي:

افتتح المنتخب الوطني معسكره التدريبي في العاصمة الأردنية عمّان، والذي يأتي تحضيرا لمواجهتي إندونيسيا والصين في مباراتين تجربيتين، ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في إطار تحضيراته لبطولة كأس آسيا 2023 المقررة في قطر، إلى جانب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستمر معسكر الفدائي حتى يوم السبت القادم، قبل السفر لملاقاة منتخب إندونيسيا في مدينة سوربايا الإندونيسية يوم الأربعاء 14/6، على أن يغادر بعدها إلى مدينة داليان الصينية ومواجهة المنتخب الصيني يوم الثلاثاء 20/6.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني استدعاء أربعة لاعبين للمرة الأولى هم بشار الشوبكي لاعب البيرة ومحمد يوسفين لاعب الظاهرية ورئبال دهامشة الذي يلعب في صفوف فريق أبناء زلفة من الداخل المحتل، الذين سبق لهم اللعب مع المنتخب الأولمبي، فيما سيتواجد اللاعب عطاء جابر للمرة الأولى في ظل ما يقدمه من مستويات لافتة مع فريقه نيفتشي باكو وصيف الدوري الممتاز في أذربيجان، حيث بدأ مسيرته مع فريق مجد الكروم قبل أن يلعب لعدة فرق بالداخل المحتل منها اتحاد أبناء سخنين.

وكان المنتخب الوطني استهل برنامجه التحضيري بملاقاة منتخب البحرين في مارس الماضي والتي فاز فيها بهدفين مقابل هدف، ويسعى الجهاز الفني بقيادة التونسي مكرم دبوب لمنح اللاعبين فرصة للاحتكاك بالمنتخبات الآسيوية والاستفادة من المباريات التجريبية لاكتمال الجاهزية قبل البطولة التي ستقام في قطر شهر يناير من العام القادم.

وضمت قائمة الفدائي 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: رامي حمادة، توفيق علي، براء خروب.

الدفاع: موسى فيراوي، عميد صوافطة، محمد صالح، ياسر حمد، ميشيل ميلاد، المهدي عيسى، محمد خليل، سامر الجندي، محمد يوسفين.

الوسط: محمد باسم، محمد يامين، عدي خروب، عطاء جابر، بشار الشوبكي، محمود أبو وردة.

الهجوم: تامر صيام، إسلام البطران، صالح شحادة، محمود وادي، رئبال دهامشة.

ويغيب عن الفدائي عدي دباغ وساجد الغول ونعيم أبو عكر وجوناثان زوريلا بداعي الإصابة، فيما اعتذر الثنائي مصعب البطاط وعمر قدورة لأسباب خاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين