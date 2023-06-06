مسؤول: الذكاء الاصطناعي قد "يقتل البشر" خلال عامين

قال مستشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في شؤون التكنولوجيا، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح قويًّا بما يكفي "لقتل العديد من البشر" في غضون عامين فقط.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مات كليفورد قوله خلال برنامج تلفزيوني: "ما لم يتم تنظيم منتجي ومطوري الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي، فقد تظهر أنظمة "قوية جدًا" يمكن للبشر أن يكافحوا من أجل السيطرة عليها".

وأوضح أن "الذكاء الاصطناعي يمتلك اليوم القدرة على صنع أسلحة إلكترونية لشنِّ هجمات على نطاق واسع، أو أسلحة بيولوجية يمكن أن تتسبَّب في العديد من الوفيات في العالم".

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وتابع: "حتى المخاطر على المدى القريب مخيفة للغاية.. هذه أمور سيئة".

وأضاف: "الخطر الوجودي الذي يجري الحديث بشأنه، هو ما سيحدث بمجرد أن نخلق ذكاء أكبر من البشر".

ويتوقع كليفورد أن تتجاوز أنظمة الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري في غضون عامين، مشيرًا إلى أن قدراتها تتطوَّر بسرعة وباستمرار.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يتوجه فيه سوناك إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرَّر أن يحاول إقناع الرئيس جو بايدن بـ"خطته الكبرى" لتكون المملكة المتحدة في قلب التنظيم الدولي للذكاء الاصطناعي.

ويريد رئيس الوزراء أن تستضيف بريطانيا هيئة رقابة دولية على الذكاء الاصطناعي، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر / مواقع إلكترونية