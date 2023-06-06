موعد مباراة منتخبَي فلسطين والعراق في كأس العرب للصالات 

غزة/ وائل الحلبي:

يفتتح منتخب فلسطين لكرة قدم الصالات مشواره في النسخة السابعة من كأس العرب، بمواجهة منتخب العراق التي انطلقت منافساتها أمس في مدينة جدَّة بالسعودية.

وتقام مباراة فدائي الصالات والعراق يوم غدٍ الأربعاء الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار المجموعة الثالثة والتي تعتبر الأقوى بين المجموعات الثلاث، حيث تضم إلى جانب فلسطين والعراق منتخبَي مصر وموريتانيا.

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وتجمع وفد منتخب الصالات أمس بعد وصول لاعبي غزة والضفة الغربية إلى السعودية، لينضموا لزملائهم القادمين من لبنان بعد معسكر تدريبي تحضيرًا لمنافسات البطولة.

ويسعى المنتخب الفلسطيني لتحقيق أول انتصاراته أمام العراق والذي تفوق في المواجهات الثلاث التي جمعتهم سابقًا في منافسات مختلفة، حيث فاز العراق عامي 2012 و2022 في بطولة غرب آسيا، بالإضافة لفوزه على الفدائي في تصفيات كأس آسيا عام 2019.

وسيكون المنتخب أمام تحدٍّ كبير مع وجود منتخبات قوية في المجموعة مثل المنتخب المصري المتوَّج بلقب كأس العرب في نسختين سابقتين، والعراق أحد أفضل المنتخبات العربية الذي وصل نهائي كأس العرب في العام الماضي قبل أن يخسر من المغرب، إلى جانب إنجاز الحصول على المركز الرابع في بطولة كأس آسيا عام 2018، ومنتخب موريتانيا الذي يعد حديث النشأة ويشارك في البطولة العربية للمرة الثالثة بعد تأسيسه عام 2017.

وتعدُّ هذه المرة الثالثة التي تشارك فيها فلسطين بالبطولة العربية، فيما تسبَّب الحصار على قطاع غزة بحرمان المنتخب الذي كان جميع أعضائه من غزة من المشاركة في البطولة، ويعتبر أفضل إنجاز له في النسخة الأولى عام 1998 التي حلَّ فيها رابعًا بقيادة الكابتن إسماعيل المصري الذي كان مدربًا للمنتخب في حينها.

وقال الكابتن شامل الداغستاني المدير الفني للمنتخب إن البداية تمثّل أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الفلسطيني الذي تجمع لاعبيه قبل ساعات من انطلاق البطولة، مؤكدًا على أن الفدائي يسعى لتقديم بطولة مثالية والبناء على ما حقَّقه في النسخة الماضية والتي شهدت تأهله لدور الثمانية قبل أن يخسر من الكويت بركلات الترجيح.

وأضاف الداغستاني أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وشارك غالبيتهم في العام الماضي، الأمر الذي سيمنحهم الراحة في التعامل مع أجواء البطولة رغم صعوبة المنافسة.

ويشارك في كأس العرب 12 منتخبًا تمَّ تقسيمهم على ثلاث مجموعات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخبين يحصلان على المركز الثالث لدور الثمانية.

وتضم قائمة منتخب فلسطين 16 لاعبًا هم : أدهم خويلد، رشيد شواهنة، إبراهيم جبارة، أوس شحادة، عدنان سويلم، أحمد مصرية، غسان سرية، محمد غندور، محمد حبوس، أحمد دهشي، إبراهيم جبارة، جلال أبو يوسف، عماد فحجان، موسى حرارة، علي الحواجري، عبد الرحمن النبريص.

المصدر / فلسطين أون لاين