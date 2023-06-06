الأندية السعودية تخطف اهتمام عشاق كرة القدم

خطفت أخبار الملاعب السعودية أنظار واهتمام عشاق كرة القدم، سعيًا في الوصول إلى معلومات وتصريحات رسمية بشأن الانتقالات الجديدة لعدد من أهم لاعبي الدوريات الأوروبية.

وفي حالة تأكيد هذه الصفقات، سينافس الدوري السعودي لكرة القدم بنجومه الدوريات الأوروبية الكبرى، على رأسها الدوري الإنجليزي "بريمير ليغ" والإسباني "لا ليغا".

وأشارت آخر التسريبات في هذا الملف الكروي، إلى بدء المفاوضات على انضمام لاعب نادي "تشيلسي" الإنجليزي، الفرنسي نغولو كانتي إلى أحد الأندية السعودية لكرة القدم.

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نغولو كانتي

كشف خبير الانتقالات الكروية، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو في تغريدة صباح الثلاثاء، عن تواجد موفدين سعوديين في العاصمة البريطانية لندن "لتقديم عرض رسمي لضم نغولو كانتي (32 عاما)".

وقال إن العرض السعودي "قد يصل قيمته إلى 100 مليون يورو، شاملا حقوق الصور والصفقات التجارية".

وأضاف أن فريقيّ "الاتحاد" و"النصر" السعوديين يتطلعان لإتمام الصفقة مع كانتي، الذي كان دائما يعطي الأولوية لتجديد تعاقده مع تشيلسي.

وكان الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، كشف أمس، أن كانتي وافق على الانتقال إلى نادي "الاتحاد" السعودي، عبر صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي في 30 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال غاليتي على تويتر: "اجتماعا حاسما في الساعات القادمة مع كانتي، حيث اقتنع اللاعب الفرنسي بقبول عرض الاتحاد، وتبدو الفرصة كبيرة لإنهاء الصفقة قريبا".

كريم بنزيمة

وودع النجم الفرنسي كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية، الثلاثاء، في حفل صغير ناديه "ريال مدريد"، بعد مسيرة استمرت 14 عاما.

ويترك بنزيمة (35 عاما) الحاصل على الكرة الذهبية ناديه الإسباني في ظل تسريبات تشير إلى إتمام صفقته مع نادي "الاتحاد" السعودي، لم يتم تأكيدها رسميا من أي من الطرفين، حتى عصر الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر - لم تسمها- قولها إن عقد بنزيمة مع الاتحاد "تم توقيعه بالفعل، وسيكون ساريا حتى يونيو 2025 مع خيار لموسم آخر".

وأشارت المصادر إلى أن العقد ينص على راتب يصل إلى 200 مليون يورو، مع تضمين بعض الصفقات التجارية.

وفي حالة الإعلان رسميا عن تعاقد بنزيمة والاتحاد السعودي، سيكون هذا التعاقد ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضم نادي "النصر" للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عاما)، في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف السنة.

ليونيل ميسي

لا يزال مصير أفضل لاعب كرة قدم في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاما) في الموسم الكروي الجديد، مجهولا بعد إعلان انتهاء تعاقده مع ناديه الفرنسي "باريس سان جيرمان"، وعدم تأكيد صفقته مع نادي "الهلال" السعودي رسميا، حتى اليوم.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الجميع ينتظر القرار النهائي بشأن التسريبات الخاصة بانتقال ميسي إلى "الهلال" السعودي.

وقال فابريزيو رومانو، إن العرض المقدم لميسي من النادي السعودي "لا يزال على الطاولة دون أي تعديلات".

وأوضح أن نادي "إنتر ميامي" الأمريكي قدم أيضا عرضا لانضمام ميسي إلى صفوفه، الأسبوع الماضي.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، كشف رومانو عن أن "الهلال" السعودي أرسل عرضا رسميا إلى ميسي، براتب 400 مليون يورو في العام.

وعلى هذا النحو، يذكر أن نادييّ "الأهلي" و"الشباب" السعوديين يبحثان أيضا مع اللاعب الفرنسي بيير أوباميانج، احتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي من ناديه "تشيلسي" الإنجليزي.

وكان أوباميانج رفض في فبراير/شباط الماضي، عروضا من ناديين أمريكيين بذريعة رغبته في الاستمرار باللعب في النوادي الأوروبية.

المصدر / الأناضول