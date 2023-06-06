جيش الاحتلال يعلن فقدان عشرات آلاف "الطلقات النارية"

أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن فقدان عشرات آلاف الطلقات النارية من مخازنه داخل قاعدة عسكرية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية فقدان أكثر من 20 ألف طلقة من عيار 5.56 ملم والمستخدمة في بنادق M-16 و"تافور وجاليل" من مخازن جيش الاحتلال أسفل قاعدة "تساليم" العسكرية في النقب المحتل.

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وبيَّنت الصحيفة أنه جرى فتح تحقيق في ظروف الحادث.

وذكرت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال فرض حظر تجول على جميع المركبات في قاعدة "تساليم" وتفتيش كل مركبة تغادر القاعدة.

المصدر / فلسطين أون لاين