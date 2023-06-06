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هنية يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية في القاهرة

06 يونيو 2023 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
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التقى وفد من قيادات حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، برئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم أمس الإثنين، حيث دار نقاش معمق حول التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وضمَّ الوفد كلًا من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، وعضو المكتب السياسي للحركة المهندس روحي مشتهى.

واستعرض وفد حماس المخاطر والتحدّيات الجارية التي تواجه القضية الفلسطينية، وكيفية مواجهتها بهدف حماية الشعب الفلسطيني، وحرص حماس ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة، حيث كان اللقاء إيجابيًا ومثمرًا.

كما تمَّ خلال اللقاء استعراض نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية، لاسيَّما عقب التصعيد الأخير على قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة والقدس.

وأكد وفد قيادة الحركة الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر، مثمنًا دورها في خدمة أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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