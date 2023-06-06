فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سباعنة: المقاومة بالضفة تتطور والحاضنة الشعبية تزداد التفافًا حولها

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مصر والإمارات توقّعان اتفاقًا لتوليد الكهرباء!

"تعليم غزة" تؤكد جاهزيتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا

لطلبة التوجيهي.. نصائح تساعدك على التخلص من التوتر

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

أطفال غزة يطالبون برنامج"الأغذية العالمي" بالتراجع عن وقف مساعداته

المقاومة الشعبية تستنكر اعتقالات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية

جهات حكومية تكشف عن تطورات مكافحة النقاط العشوائية لتعبئة الغاز

التربية والتعليم تعلن عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات للوظائف التعليمية

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

06 يونيو 2023 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
...

شهدت أسعار صرف العملات المتداولة في السوق الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا، كما سجَّل الدولار الأمريكي انخفاضًا مقابل الشيقل الإسرائيلي مقارنة بسعر صرفه صباح اليوم حيث سجّل 3.70 شواقل، على شاشة التداول.

سعر.png
 

بينما تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل، صباح اليوم، ليصل أعلى مستوى له 3.75 شواقل.

اقرأ أيضًا: سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

يُذكر أن أسعار العملات في فلسطين قابلة للتغيّر خلال ساعات النهار، وذلك وفقًا لتداولات البورصة الفلسطينية وحركة السوق المحلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#انخفاض الدولار #سعر الذهب #السوق المحلي #سعر الدولار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة