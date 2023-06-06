انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شهدت أسعار صرف العملات المتداولة في السوق الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا، كما سجَّل الدولار الأمريكي انخفاضًا مقابل الشيقل الإسرائيلي مقارنة بسعر صرفه صباح اليوم حيث سجّل 3.70 شواقل، على شاشة التداول.





بينما تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل، صباح اليوم، ليصل أعلى مستوى له 3.75 شواقل.

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يُذكر أن أسعار العملات في فلسطين قابلة للتغيّر خلال ساعات النهار، وذلك وفقًا لتداولات البورصة الفلسطينية وحركة السوق المحلي.

المصدر / فلسطين أون لاين