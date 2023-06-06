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مصر والإمارات توقّعان اتفاقًا لتوليد الكهرباء!

06 يونيو 2023 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

وقَّعت مصر اتفاقًا مع الإمارات، اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، حيث يُنتج المشروع 10 غيغاوات من الكهرباء.

وشهد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع وثيقة بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية، بقدرة 10 آلاف ميغاوات من طاقة الرياح.

وتبلغ استثمارات مشروع طاقة الرياح بين مصر والإمارات 10 مليارات دولار.

وحضر التوقيع، وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة المصري، الدكتور محمد شاكر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور سلطان الجابر، ومسؤولي عدد من الشركات.

المصدر / وكالات
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