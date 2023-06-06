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88 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين

06 يونيو 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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أكثر من 88 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

بدأ صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 88 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، امتحانات الثانوية العامة 2023 "التوجيهي".

ومن بين أعداد الطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" نحو 38.880 في قطاع غزة.

وتنتهي امتحانات الثانوية العامة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري يونيو/ حزيران.

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وتمنى وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، د. خالد أبو ندى النجاح والتفوق لجميع الطلبة والحصول على أعلى الدرجات.

وعقدت أمس، لجنة المتابعة الوزارية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة بغزة لمناقشة كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها اليوم الأربعاء السابع من يونيو 2023.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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