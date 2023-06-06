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87 ألف طالب وطالبة يبدؤون امتحانات الثانوية العامَّة "التوجيهي" في فلسطين

06 يونيو 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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87 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

توجَّه صباح اليوم الأربعاء، 87,817 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقديم امتحانات الثانوية العامة 2023 "التوجيهي".

ومن بين أعداد الطلبة المتقدّمين لامتحانات الثانوية العامَّة "التوجيهي" نحو 38.880 في قطاع غزة.

وتنتهي امتحانات الثانوية العامَّة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري يونيو/ حزيران.

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وتحمل الدورة الأولى من الامتحانات عنوان "دورة الراحل د. محمد عواد"، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات، تكريمًا ووفاءً لروحه وذكراه.

وتمنَّى وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، د. خالد أبو ندى النجاح والتفوق لجميع الطلبة والحصول على أعلى الدرجات.

وعقدت أمس، لجنة المتابعة الوزارية لامتحانات الثانوية العامَّة بوزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً موسَّعاً في مقر الوزارة بغزة لمناقشة كل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامَّة المقرَّر عقدها اليوم الأربعاء السابع من يونيو 2023.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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