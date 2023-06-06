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المقاومة الشعبية تستنكر اعتقالات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية

06 يونيو 2023 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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المقاومة الشعبية تستنكر اعتقالات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية

استنكرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين حملة الاعتقالات والمداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تأتي في سياق استهداف المقاومة، مؤكدةً أنها تقدم خدمة مجانية للاحتلال وتُعمّق الانقسام الفلسطيني .

ودعت في بيان وصل "" السلطة لوقف هذه الاعتقالات السياسية التي تضر بالمصلحة الوطنية والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

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وشددت على ضرورة أن تساهم السلطة في حماية الشعب الفلسطيني ومقاوميه، لا أن تواصل حملات الاعتقالات السياسية المرفوضة وطنيًّا وشعبيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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