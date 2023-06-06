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التربية والتعليم تعلن عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات للوظائف التعليمية

06 يونيو 2023 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إنه يمكن للمتقدمين معرفة أماكن ومواعيد المقابلات من خلال الدخول إلى بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

ونوهت إلى أنّ المقابلات تبدأ بتاريخ 11/6/2023 وتنتهي بتاريخ 26/7/2023 حيث ستعقد في مركزين هما مقر وزارة التربية والتعليم العالي، الرئيس بمدينة غزة ومقر ديوان الموظفين العام.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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