التربية والتعليم تعلن عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات للوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إنه يمكن للمتقدمين معرفة أماكن ومواعيد المقابلات من خلال الدخول إلى بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

ونوهت إلى أنّ المقابلات تبدأ بتاريخ 11/6/2023 وتنتهي بتاريخ 26/7/2023 حيث ستعقد في مركزين هما مقر وزارة التربية والتعليم العالي، الرئيس بمدينة غزة ومقر ديوان الموظفين العام.

المصدر / فلسطين أون لاين