"أهالي المعتقلين السياسيين" تستنكر حملة الاعتقالات المسعورة في الضفة

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها أجهزة السلطة، فجر اليوم الثلاثاء، بحقّ عدد من المواطنين بينهم أسرى محررون ومعلمون وطلاب.

وأدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، في بيان لها، اقتحام أجهزة السلطة لمنازل الموطنين بطريقة همجية واستخدام القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، بالإضافة للاعتداء على المعتقلين وأمهاتهم وعوائلهم.

ورفضت لجنة الأهالي، استمرار أجهزة السلطة في الضفة اعتقال أكثر من 46 مواطنًا منذ أيام وشهور على خلفية انتمائهم السياسي ونشاطهم النقابي وحرية الرأي والتعبير، وتعرُّض غالبيتهم للضرب والتعذيب والتحقيق القاسي والشبح لساعات طويلة لا سيما المعتقلين في مسلخ أريحا.

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ودعت أجهزة السلطة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف سياسة الاعتقال السياسي وتكميم الأفواه.

وطالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية بتحمُّل مسؤوليتها لوقف انتهاكات أجهزة السلطة الجسيمة بحقوق المعتقلين السياسيين واحتجازهم في ظروف صعبة وغير آدمية.

المصدر / فلسطين أون لاين