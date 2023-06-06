فيديو على مواقع التواصل يؤكد وجهة بنزيما القادمة

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن مشاهد من إسبانيا، أكد وجهة كريم بنزيما، القادمة.

جاء ذلك عقب اجتماع بين بنزيما ورئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي ونائبه أمس الاثنين، وذلك بعد يوم واحد فقط من مشاركة بنزيمة في آخر مبارياته مع ريال مدريد.

ووفق مصادر رياضية وقّع المهاجم الفرنسي المخضرم بنزيمة قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق عقدا للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة 3 سنوات، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبات بنزيما (35 عامًا) -أفضل لاعب في العالم لعام 2022- ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضم نادي النصر كريستيانو رونالدو في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف السنة.

كما يجري نادي الهلال السعودي حاليا مفاوضات مباشرة مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

اقرأ أيضا: رد كريم بنزيما على العرض الأول من الاتحاد السعودي

وقال المصدر المقرّب من المفاوضات -الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخوّل له التحدث للإعلام- "بنزيمة وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لـ3 سنوات بدءا من الموسم المقبل".

ولم يكشف المصدر عن قيمة الصفقة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها الأحد الماضي بأنها "قياسية".

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

وبنزيما واحد من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية -أكبر مصدّر للنفط في العالم- استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءا من العام المقبل، حسب ما أفاد به مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الإثنين.

والدوري السعودي ليس معروفا عالميا، لكنه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محليا، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاما 51% من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32.2 مليوناً.

المصدر / الجزيرة