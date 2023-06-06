"حماس" تدين حملة اعتقالات السلطة السياسية وتُحذّر من تبعات هذه الانتهاكات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشدة حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها أجهزة أمن السلطة الليلة الماضية بحقّ عدد من النشطاء والطلبة والأسرى المحررين في عدة مناطق بـ الضفة الغربية، واستمرارها في الزجّ بعشرات المواطنين في سجونها بذرائع مرفوضة.

وأكدت الحركة في بيان لها، وصل " " نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أنّ إصرار أجهزة السلطة على ضرب النسيج المجتمعي وتهديد السلم الأهلي من خلال مواصلة الاعتقال السياسي بحجج واهية، والضرب بعرض الحائط كلّ النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر، سياسة لا تخدم سوى الاحتلال وعدوانه المتصاعد.

ودعت "حماس"، أجهزة السلطة للتوقف التام عن هذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من سجونها، محذرة في ذات الوقت من تبعات استمرار هذه السياسة باستهداف النشطاء والطلبة والأسرى المحررين.

وطالبت القوى والفصائل والمؤسسات الحقوقية بموقف واضح تجاه تلك الانتهاكات، والعمل الجاد لوقفها حمايةً لكرامة شعبنا وتضحياته.

المصدر / فلسطين أون لاين