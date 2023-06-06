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"الهيئة 302" تدعو لسرعة إزالة العوائق أمام إعمار بلوك 45 في مخيم نهر البارد

06 يونيو 2023 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية لمخيم نهر البارد

قالت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، اليوم الثلاثاء، 06 حزيران، 2023، إنها في الوقت الذي ترحب فيه بإعلان "الأونروا" عن إنهاء إعادة إعمار بلوك 56 وبلوك 57 في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين بلبنان، وتمكن 153 عائلة فلسطينية مهجرة من تسلم مفاتيح بيوتهم نهاية حزيران/يونيو الجاري، فإنها تدعو إلى سرعة إزالة جميع العوائق التي تحول دون إعادة إعمار بلوك 45.

وذكرت الهيئة في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، إن حوالي 75 عائلة ينتظرون العودة الى منازلهم في المخيم بعد حوالي 17 سنة من التهجير.

وأكدت "الهيئة 302" في بيانها بأنها تتابع وبقلق كبير ما ذكرته مديرة "الأونروا" في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس من أن أمام إعادة إعمار بلوك 45 "تعقيدات في تصميمات الأساس نتيجة الانحدار الشديد، واستمرار أعمال الآثار ما يؤدي إلى تأخير في الحصول على التصاريح والموافقات المطلوبة".

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ومرّت أكثر من 16 سنة على تدمير مخيم نهر البارد شمالي لبنان، بفعل الاشتباكات المسلحة عام 2007، ولم تنتهِ معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيّما أصحاب البيوت المهدمة كليًا.

وشهد "نهر البارد" أحداثًا أليمة في شهر أيار/ مايو عام 2007، تجسدت باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة، بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام"، أسفرت عن تدمير المخيم بالكامل، وسقوط أكثر من 24 مدنيًا من أبنائه.

وبحسب "أونروا"، فإن 27 ألف لاجئ فلسطيني فقط نزحوا عن المخيم من جراء قصفه بالمدفعية الثقيلة والقنابل الجوية خلال حصار امتد ثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أن حوالي 95% من كل المباني والبنية التحتية قد دمّرت تمامًا أو تضررت بشكل يتعذر إصلاحه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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