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قوات الاحتلال تهدم منزلا في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله

06 يونيو 2023 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وقال رئيس بلدية المزرعة الغربية بسام الخطيب: "إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات هدمت منزل المواطن أسعد غازي شريتح، الواقع في منطقة "عين حراشة" غرب القرية".

وأضاف: "أن الاحتلال لم يخطر أصحاب المنزل بنية الهدم من قبل، إضافة إلى أن المنزل مبني منذ أكثر من 20 عاماً، وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، ويقع في المناطق المصنفة (ج)، وقرب البؤرة الاستيطانية "حورشة".

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وأشار الخطيب إلى أن المستوطنين في هذه البؤرة يعتبرون من المتطرفين المتشددين الذين يهاجمون المواطنين كل ما سنحت لهم الفرصة، إذ تقع مواجهات وصدامات على الدوام معهم، بحماية من جيش الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال استولت على ستة آلاف دونم من مساحة القرية الكلية التي تقدر بنحو 13 ألف دونم، ويحيطها من ثلاث جهات، باستثناء جهة الشرق عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وهي: مستوطنتا "نحلائيل"، و"تلمون"، وبؤرتا "حورشا"، و"كيريم راعيم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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