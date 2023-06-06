إيران تفتح سفارتها رسميًّا في السعودية اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنّ بلاده ستقوم، اليوم وغدًا، بإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، وبعثة بلاده الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، رسميًّا.

وأوضح أنّ استئناف النشاطات رسميًّا يأتي في إطار التوافقات الثنائية بين طهران والرياض بشأن عودة العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنّ السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، بدأتا النشاطات بالفعل، قبل توجُّه الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في السعودية، ومن أجل تسهيل إجراءات السفر لهم.

المصدر / وكالات