قاسم: شعبنا يحمل سلاحه ويقاتل ويتمسك بكل تفاصيل القضية الفلسطينية

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنّ حركته ومعها كل قوى المقاومة وشعبنا الفلسطيني سيواصلون نضالهم المشروع بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وسيستمرون في قتالهم ضد هذا الاحتلال إلى أن ننتزع حرية شعبنا ونقيم دولتنا الفلسطينية على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.

وأكد قاسم في تصريح وصل " " نسخة عنه، أنّ شعبنا وبالرغم من كل هذه السنوات الطويلة التي تمر على ذكرى النكسة إلا أنه يحمل سلاحه ويقاتل، ويتمسك بأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وقضيته في القدس وفي كل مكان.

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ووافق أمس الإثنين، ذكرى النكسة، والتي أسفرت عن احتلال الضفة الغربية، وشرقي القدس، وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.

المصدر / فلسطين أون لاين