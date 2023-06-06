مطلوب منسق ميداني للعمل في جمعية بسمة للثقافة والفنون

إعلان توظيف صادر عن جمعية بسمة للثقافة والفنون تعلن فيه عن وظيفة شاغرة على التحو التالي:

- المؤسسة: جمعية بسمة للثقافة والفنون.

- المسمى الوظيفي : منسق ميداني

- المكان: غزة، فلسطين

ملخص المشروع:

- تطلق بسمة مشروعًا جديدًا بعنوان "تعزيز فاعلية الأنشطة الدرامية اللامنهجية في المدارس الحكومية بشمال غزة من خلال نادي مسرح غزة للناشئين".

- يهدف هذا المشروع إلى توفير تعليم الدراما والأنشطة اللامنهجية للطلاب في المدارس الحكومية، وتعزيز إبداعهم وتفكيرهم النقدي وثقتهم بأنفسهم. يعمل فريق المشروع على تعزيز التميز في التعليم المدرسي والتعلم في شمال غزة في الوصول إلى تعليم جيد يعتمد على مسرح الدمى للأطفال والدراما في 2023-2024.

نظرة عامة على الوظيفة : نحن نبحث عن منسق ميداني للمشروع لديه دوافع عالية ومهرة للإشراف على تنفيذ وإدارة المشروع و سيلعب المنسق الميداني للمشروع دورًا محوريًا في التنسيق مع المنظمة الشريكة بيتنا و 16 مدرسة حكومية و 8 منظمات مجتمعية محلية ، وإدارة أنشطة المشروع ، وضمان التنفيذ السلس للمشروع في شمال غزة.

المسؤوليات:

1- التعاون والتواصل مع أصحاب المصلحة في المشروع ، بما في ذلك BAITONA والمنظمات المجتمعية الشريكة ومديري المدارس والمعلمين وأفراد المجتمع.

2- تنظيم وتسهيل الأنشطة المختلفة المتعلقة بالمشروع مثل ورش العمل ، وجلسات الدراما ، واجتماعات مجموعة العمل متعددة أصحاب المصلحة - MSWG ، وجلسات أولياء الأمور ، إلخ.

3- وضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع مع جداول زمنية واضحة ونتائج واضحة.

4- التنسيق مع المنظمات الشريكة وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان التنفيذ الناجح لمهرجان غزة الفني.

5- ضمان التحاق الأطفال الموهوبين في نادي مسرح غزة جونيور - غزة JTC والإشراف على التنفيذ السليم للعروض المسرحية المتنقلة في المناطق المحيطة.

6- مراقبة وتقييم أنشطة المشروع بانتظام لتتبع التقدم ، وتحديد مجالات التحسين ، مع التركيز على عمل منسق تعميم الإعاقة ، والمعلمين المجتمعيين ، وموظفي المدرسة البالغ عددهم 32 موظفًا.

7- تقديم التوجيه والدعم لميسري الدراما ، ومدربي ورش العمل ، ومعلمي المجتمع ، ومدربي مسرح الدمى ، وغيرهم من الأفراد المشاركين في المشروع.

8- التعاون مع فريق المشروع لتطوير وتنفيذ استراتيجيات لإشراك المجتمع ومشاركته ، حيث تعمل كحلقة وصل تنسيقية بين بسمة ووزارة التربية والتعليم والمدارس المستهدفة في شمال غزة.

9- إعداد تقارير دورية عن أنشطة المشروع ، بما في ذلك الإنجازات والتحديات والتوصيات للإجراءات المستقبلية ، باستخدام أدوات مثل استبيانات ما قبل / ما بعد المعرفة والمهارات والأدوات الأخرى ذات الصلة.

10- ضمان الالتزام بأهداف المشروع ، وقيود الميزانية ، ومتطلبات إعداد التقارير.

المؤهلات:

1. درجة البكالوريوس في التربية أو العلوم الاجتماعية ( علم الاجتماع - خدمة اجتماعية ) أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة (يفضل درجة الماجستير).

2. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التنسيق أو الإدارة الميدانية للمشروع ، ويفضل في مجال التعليم أو تنمية المجتمع.

3. فهم قوي لتعليم الدراما وأثره على نمو الطفل.

4. خبرة في العمل مع المدارس والمعلمين وأصحاب المصلحة في المجتمع.

5. مهارات تنظيمية وتواصلية وشخصية ممتازة.

6. القدرة على العمل بفعالية في فريق وإدارة مهام متعددة في وقت واحد.

7. الإلمام بمنطقة شمال غزة ومعاهدها / مدارسها التعليمية أمر مرغوب فيه للغاية.

8. القدرة على العمل بشكل مستقل وتحت ضغط في بيئة مليئة بالتحديات.

طريقة التسجيل

- للتسجيل يرجى تعبئة طلب وتقديم السيرة الذاتية ورسالة تعريفية توضح خبرتك ذات الصلة وإظهار اهتمامك بالوظيفة، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال لثلاثة مراجع مهنية.

- لتعبئة الطلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/cbTczqZ1iNuGK2wY8

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 13/6/2023

- سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين فقط لإجراء مقابلة.

- عنوان الجمعية: مدينة غزة - شارع الوحدة - غرب موقف جباليا - مقابل عمارة الصحابة - بجوار السوافيري للزجاج

- للاستفسار هاتف: 2824908-08 / الجوال: 0598885630