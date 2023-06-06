اقتحام منزل المحرر كريم يونس في "عارة" بالداخل المحتل

اقتحمت، صباح اليوم الثلاثاء، قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وضباط جهاز "الشاباك" (المخابرات)، منزل عائلة المحرر كريم يونس في عارة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

ووفق مصادر محلية، حققت قوات الاحتلال مع عائلة المحرر يونس، وفتشت منزلها قبل أن تعتقل نادية يونس شقيقة الأسير المحرر كريم يونس، وتصادر مركبة تعود للعائلة.

اقرأ أيضا: بالفيديو شرطة الاحتلال تفرض قيودا على الاحتفال بتحرر كريم يونس

وكانت سلطات الاحتلال قررت اتخاذ إجراءات عقابية بحق المحررين من الداخل والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين