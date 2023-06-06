مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من أمن الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووثَّقت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قيام مستوطنين بأداء طقوس تلمودية، وتقديم شروحات عن الهيكل المزعوم.

وفي السياق، نشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

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وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.











المصدر / فلسطين أون لاين