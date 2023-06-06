اتحاد المقاولين يقاطع عطاءات "أونروا" للشهر الرابع على التوالي

غزة/ رامي رمانة:

يواصل اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة مقاطعة عطاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" للشهر الرابع على التوالي، دون تسجيل أي اختراق في الملف العالق.

وقال رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج: "إن شركات المقاولات في قطاع غزة مصرَّة على الاستمرار في مقاطعة العطاءات لحين التزام الوكالة الأممية بحقوق الشركات.

وبين الأعرج لصحيفة "فلسطين" أمس، أن شركات المقاولات بغزة تطالب "أونروا" بوضع آلية واضحة لاسترداد قيمة الضريبة المضافة المتوقف دفعها منذ 2014، وتعويض الشركات المتضررة بسبب جائحة كورونا.

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وأضاف إلى المطالب "تعديل العقد الخاص بالوكالة، وتقدير أسعار ترسية العطاءات بشكل أفضل، واعتماد رقم الإعفاء المفروض أن توفره أونروا مع بداية المشاريع؛ حتى يتمكن المقاول من شراء المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع بدون دفع ضريبة".

ولفت الأعرج إلى أن الوكالة الأممية لديها تمويل من بنك الائتمان لإعادة التنمية (KfW) بقيمة 25 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بقطاع غزة، وأن المقاطعة تحول دون ذلك، لافتاً إلى أن المقاطعة استثنت المشاريع قيد التنفيذ.

وأشار إلى وجود مبالغ مالية متراكمة على "أونروا" تصل إلى 24 مليون دولار أميركي لم تدفع منذ عام 2014، بالإضافة إلى قرابة 84 مليون دولار أميركي إرجاعات ضريبية متراكمة على وزارة المالية في رام الله لصالح المقاولين في غزة، لم تدفع منذ عام 2008.