خلال 48 ساعة.. ارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل لـ 4

في جريمة جديدة، أسفر إطلاق نار في بلدة "عرب الخوالد"، مساء الإثنين، عن مقتل شخص متأثرًا بجراحه الحرجة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف فلسطينيي الداخل المحتل عام 48 منذ مطلع العام إلى 84 قتيلًا، بينهم 6 نساء وطفلان.

وقالت مصادر محلية، إنّ ضحية القتل الجديدة، هو خالد خالدي وقد أُصيب معه شخص آخر، وكلاهما في الخمسينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت ببلدة عرب الخوالد قرب إبطن.

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وفي التفاصيل، فإنّ ضحية الجريمة الجديدة "خالدي" تعرض لإطلاق نار عند مدخل منزله، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان لتأثره بجراحٍ حرجة، وأُحيل المصاب الآخر، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وقد وصفت حالته بالطفيفة.

وجاءت هذه الجريمة بعد أن ارتُكبت خلال اليومين الأخيرين 3 جرائم قتل، راح ضحيتها، إسماعيل الشمالي الذي تعرض لجريمة إطلاق نار في حي الجواريش بالرملة مساء السبت، وأحمد حازم شريف من قلنسوة وعمر عوالي من عبلين اللّذين تعرضا لجريمتي إطلاق نار منفصلتين مساء الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين