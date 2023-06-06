تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء حتى الجمعة

يكون الجو اليوم الثلاثاء، بحول الله تعالى، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيًا، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء والخميس

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم حارا وجافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس يوم الجمعة

وفي يوم الجمعة القادم، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم حارا وجافا ومغبرا أحيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة.

المصدر / فلسطين أون لاين