الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس فجر وصباح اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ومخيمات وقرى ومدن متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، داهمت خلالها العديد من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وسجلت مصادر محلية، اعتقال تلك القوات في شمال الضفة الغربية، محمد الريشة، والجريح سليمان قطناني، والطلبة في جامعة النجاح، قاسم قدح، إبراهيم دويكات، أحمد خالد، وجميعهم من نابلس.

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وفي طوباس اعتقلت خالد عماد بني عودة من طمون جنوب طوباس شمال الضفة، بينما في طولكرم القريبة، اعتقلت إياد أبو صلاح، وعمر أبو صلاح.

أما في قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية، فاعتقلت قوات الاحتلال عمر عساف، وأسعد أبو الرب.

وفي جنوب الضفة الغربية، اعتقلت جواد طقاطقة، وعادل عيسى طقاطقة وشقيقه علي، من بلدة بيت فجار في بيت لحم.

وفي العاصمة المحتلة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال علي عيشة، زين مهنا، يزن سليمي.

المصدر / فلسطين أون لاين