سيناتور أميركي يطالب برفع السرية عن تقرير حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

دعا السيناتور الأميركي كريس فان هولن أمس الاثنين، لرفع السرية عن تقرير حكومي بشأن اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، التي قُتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام الاحتلال لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقُتلت شيرين في مايو/ أيار 2022 أثناء اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين في الضفة الغربية. وأثار مقتلها غضبا في جميع أنحاء المنطقة.

وتؤكد أسرة شيرين، التي كانت ترتدي خوذة وسترة واقية تحمل شارة الصحافة بشكل واضح، أنها قُتلت عمدا.

وأجرى المنسق الأمني الأميركي لـ(إسرائيل) والسلطة برام الله تحقيقا لكن التقرير لا يزال يخضع للسرية. وقال فان هولن، وهو عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، في بيان إن التقرير يحتوي على معلومات مهمة عن مقتلها.

وأضاف أن ذلك يشمل "معلومات ونتائج مهمة بشأن سلوك وحدة قوات (الجيش الإسرائيلي) المشاركة في تلك العملية، بالإضافة إلى وحدات أخرى تنفذ عمليات في الضفة الغربية".

وقال فان هولن إن نشر التقرير مهم لضمان محاسبة المسؤول عن إطلاق الرصاص على مواطنة أميركية وقتلها، وذلك على الرغم من أن فريق المنسق الأمني الأميركي لـ(إسرائيل) والسلطة برام الله "لم يتمكن من إجراء تحقيق مستقل" نتيجة عدم قدرته على مقابلة الشهود الرئيسيين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، رفعت قناة الجزيرة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة. وأيدت أسرتها هذه المساعي وطالبت إدارة الرئيس بايدن باتخاذ إجراء.

واغتيلت أبو عاقلة التي كانت مراسلة لقناة الجزيرة في 11 مايو/ أيار 2022 برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها أحد اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.

المصدر / وكالات