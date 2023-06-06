في وقفة بالقاهرة.. صحفيون مصريون يشيدون بعملية الجندي المصري ويرفضون التطبيع

شارك مئات الصحفيين في وقفة وسط القاهرة تضامناً مع الجندي المصري محمد صلاح إبراهيم مرددين هتافات تشيد بعمليته ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات مشيدة بشجاعة الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، وأخرى تطالب بدعم الشعب الفلسطيني، وتطالب بتحرير فلسطين.

وندد الصحفيون في الوقفة التي نظمتها نقابة الصحفيين المصريين بعنوان "لا للتطبيع" بالتطبيع مع الاحتلال، وبالموقف الدولي المتخاذل تجاه القضية الفلسطينية، داعين المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإدانة انتهاكات الاحتلال بحقه.

وجددوا إدانتهم لاغتيال الاحتلال الإسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، داعين لملاحقة الجناة دوليا، والاقتصاص منهم.

وأحرق المشاركون في الوقفة علم الاحتلال، مؤكدين أن الاحتلال إلى زوال.





ودعا الصحفيون في الوقفة المسؤولين المصريين بمساندة القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وشددوا على ضرورة توفير الدعم العربي للشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته.

وقُتل صباح السبت الفائت ثلاثة من جنود الاحتلال الإسرائيلي برصاص الجندي المصري محمد إبراهيم الذي باغتهم داخل ثكنتهم العسكرية قرب معبر "العوجا" عند الحدود المصرية.





المصدر / فلسطين أون لاين