المقاومة في مخيم جنين: تهديدات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الجهاد

أكدت فصائل المقاومة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مساء الاثنين، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن تثنيها عن مواصلة درب المقاومة والجهاد والاستشهاد.

ودعت فصائل المقاومة خلال مؤتمر صحفي في المخيم، "كافة المقاومين إلى عدم استهداف جيبات الاحتلال بإطلاق الرصاص لما في ذلك من استنزاف للذخيرة، بل وجهوا رصاصكم لرؤوس وصدور الجنود حين يترجلوا من الجيبات".

وأشادت بصمود أخالي المخيم، مشيرةً إلى اضطرارها لوضع حواجز في المخيم بقولها: "اعذرونا عن الحواجز في جنين ومخيمها فنحن أثقلنا عليكم في الحواجز التي نحن مضطرين لها لدواع أمنية".

كما وجهت المقاومة رسالة للاحتلال، قالت فيها: "تهديداتكم لن تخيفنا ولن تثنينا عن مواصلة درب الجهاد والاستشهاد، ولن تروا منّا إلّا ما يسوء وجوهكم".

المصدر / فلسطين أون لاين