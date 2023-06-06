فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

38 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

حنيني: المرابطون في القدس هم السياج الأول لحماية الأقصى

مواعيد مباريات منتخب فلسطين لكرة الصالات في كأس العرب

عليان يتولى تدريب فريق جديد في الدرجة الأولى

تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي في رام الله

تدهور خطير على صحة المطارد أمين القوقا داخل سجون السلطة

إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في حوارة جنوب نابلس

مُسنة سعودية تتخرج من الجامعة بدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف

"ائتلاف أمان" يستنكر تحقيق نيابة رام الله مع مسؤوليه على خلفية تقريره السنوي

القيادي "أبو كويك" يدعو إلى أوسع مساندة للأسرى الإداريين

المقاومة في جنين: تهديدات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الجهاد

06 يونيو 2023 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
...

أكدت فصائل المقاومة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مساء الاثنين، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن تثنيها عن مواصلة درب المقاومة والجهاد والاستشهاد.

ودعت فصائل المقاومة خلال مؤتمر صحفي في المخيم، "كافة المقاومين إلى عدم استهداف جيبات الاحتلال بإطلاق الرصاص لما في ذلك من استنزاف للذخيرة، بل وجهوا رصاصكم لرؤوس وصدور الجنود حين يترجلوا من الجيبات".

وأشادت بصمود أخالي المخيم، مشيرةً إلى اضطرارها لوضع حواجز في المخيم بقولها: "اعذرونا عن الحواجز في جنين ومخيمها فنحن أثقلنا عليكم في الحواجز التي نحن مضطرين لها لدواع أمنية".

كما وجهت المقاومة رسالة للاحتلال، قالت فيها: "تهديداتكم لن تخيفنا ولن تثنينا عن مواصلة درب الجهاد والاستشهاد، ولن تروا منّا إلّا ما يسوء وجوهكم".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الضفة #فصائل المقاومة #مخيم جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة