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بالصور مواعيد مباريات منتخب فلسطين لكرة الصالات في كأس العرب

05 يونيو 2023 . الساعة 22:54 بتوقيت القدس
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منتخب فلسطين لكرة الصالات
وائل الحلبي:

وصل وفد منتخب فلسطين لكرة القدم بالصالات إلى مدينة جدة بالسعودية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستنطلق اليوم بمشاركة 12 منتخبا.

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وخاض عدد من لاعبي المنتخب معسكر تدريبي في لبنان تحضيرا للبطولة قبل أن يصل السعودية أمس الاثنين، بالإضافة إلى لاعبي غزة والضفة الغربية الذين لم يتمكنوا من اللحاق بالمعسكر.

وكان الجهاز الفني اختار 5 لاعبين من غزة للمشاركة في البطولة هم جلال أبو يوسف، عماد فحجان، موسى حرارة، علي الحواجري، عبد الرحمن النبريص، حيث وصل اللاعبين رفقة إياد دويمة مدرب الحراس وإسماعيل الهرش معالج المنتخب.

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وتضم قائمة المنتخب لبطولة كأس العرب 15 لاعبا من غزة والضفة الغربية ولبنان وهم: أدهم خويلد، رشيد شواهنة، أوس شحادة، عدنان سويلم، أحمد مصرية، غسان سرية، محمد غندور، محمد حبوس، أحمد دهشي، إبراهيم جبارة، جلال أبو يوسف، عماد فحجان، موسى حرارة، علي الحواجري، عبد الرحمن النبريص.

ويتكون الطاقم الفني والإداري من حسام الحسيني رئيس الوفد، شامل الداغستاني المدير الفني، أسامة شلبي المدرب المساعد، إياد دويمة مدرب حراس المرمى، محمود الحاج معد بدني، إسماعيل الهرش معالج.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة من البطولة، حيث يفتتح مشواره بملاقاة منتخب العراق يوم غد الأربعاء 7/6، ويلتقي بعدها بمنتخب موريتانيا يوم الجمعة 9/6، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم الأحد 11/6.

ويشارك في البطولة 12 منتخبا تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة لنصف النهائي، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

وفي سياق متصل تمكن الحكم الدولي محمد الغول من اجتياز اختبارات اللياقة البدنية للحكام المرشحين لإدارة مباريات البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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