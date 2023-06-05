عليان يتولى تدريب فريق جديد في الدرجة الأولى

مؤمن الكحلوت:

توصل نادي أهلي بيت حانون لاتفاق مع الكابتن عبد الله عليان لتولى مهمة تدريب فريق كرة القدم في الموسم القادم.

وعقد مجلس إدارة أهلي بيت حانون جلسة مع المدرب عليان "25" عاما، واتفقا على كافة الأمور ومن بينها المالية.

وستكون التجربة التدريبية الثانية للمدرب عليان، بعد قيادته لفريق بيت لاهيا الموسم قبل الماضي، وقاده للصعود لدوري الدرجة الأولى.

وسيبدأ عليان مهمته رسميا مع بدء فترة الاعداد، التي ستنطلق نهاية الشهر الحالي، لخوض غمار دوري الدرجة الأولى.

ويتفاوض مجلس إدارة الأهلي مع عدد من اللاعبين لترتيب أوراق فريق كرة القدم، للظهور بشكل جيد في المسابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين