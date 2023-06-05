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تدهور خطير على صحة المطارد أمين القوقا داخل سجون السلطة

05 يونيو 2023 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت عائلة الأسير القسامي المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة أمين خالد القوقا (46 عاماً)، أنّ الحالة الصحية لنجلها المعتقل منذ 16 عاماً في سجون السلطة حرجة جداً.

وأفادت العائلة بأن تدهور الوضع الصحي لنجلها، جاء بعد شروعه بالإضراب عن الطعام، احتجاجاً على التضييق عليه وتقييد ظروف حياته اليومية داخل معتقلات السلطة في نابلس.

ومعتقل القوقا لدى جهاز مخابرات السلطة لما يزيد على 16 عاما، دون أي محاكمة أو عرض على القضاء، علماً أنه جرى اعتقاله في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2007، بحجة حمايته من اعتقال الاحتلال عقب مطاردته لمدة شهر.

ويعد أمين القوقا القائد والمخطط للعمليتين البطوليتين "أرائيل" و"زعترة" عامي 2006 و2007، وهو من أقدم المعتقلين السياسيين لدى أجهزة أمن السلطة، ومتزوج ولديه من الأبناء ثلاثة.

وسبق أن خاض القوقا إضرابات مفتوحة عن الطعام، رفضاً لاعتقاله السياسي الظالم، واحتجاجاً على ظروف اعتقاله، وبدأ في العامين الأخيرين يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، واضطرابات في دقات القلب، وضعف في النظر.

واقتحمت أجهزة السلطة في نيسان/ أبريل الماضي، منزل عائلة المطارد القسامي أمين القوقا في نابلس، وذلك بعد أنباء عن تمكنه من الهروب من سجن الجنيد، واعتقلت نجليه محمد ويحيى، إضافة لأبناء عمومتهم عبد السلام وليد القوقا وحامد نائل القوقا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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