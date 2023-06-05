الوحدات يوافق على طلب القنبر

غزة/ وائل الحلبي:

وافق نادي الوحدات الأردني على إنهاء ارتباطه مع المحترف الفلسطيني زيد القنبر بناء على طلب الأخير، عقب الأزمة التي حدثت في مباراة الفريق أمام الفيصلي في بطولة القدس والكرامة.

وقال الوحدات الأردني في بيان رسمي إنه بعد اطلاع مجلس إدارة النادي على الكتاب المقدم من زيد القنبر وطلب فسخ عقده مع الوحدات بالتراضي بسبب الظروف الخاصة باللاعب، فإن النادي يحترم رغبة اللاعب ووافق على انهاء الارتباط بين الطرفين بالتراضي.

وثمن الوحدات التزام اللاعب بالفترة التي قضاها معه، متمنيا له التوفيق في تجربته القادمة.

وجاء رحيل القنبر عن الوحدات بعد أقل من شهر على انضمامه إليه، حيث رفض العودة مع وفد الفريق إلى الأردن بعد انتهاء مشاركته في بطولة القدس والكرامة التي أقيمت في رام الله.

وشارك القنبر مع الوحدات في مباراتيه أمام الفيصلي والمكبر في نصف نهائي ونهائي البطولة، حيث تعرض اللاعب لحملة واسعة من التحريض بعد المباراة الأولى بسبب دخوله في مشادة مع أحد لاعبي الفيصلي الذي كان يتهجم على الجماهير الفلسطينية المتواجدة في الملعب.

وكان الوحدات تعاقد مع القنبر يوم 13 مايو الماضي حيث شارك مع الفريق في المباريات الثلاثة التي لعبها في بطولة درع الاتحاد الأردني، إلى جانب مباراتين في بطولة القدس والكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين