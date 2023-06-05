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القادسية يجدد الثقة بالحجار للموسم الثاني على التوالي

05 يونيو 2023 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي القادسية عن تجديد ارتباطه بالكابتن نادر الحجار المدير الفني للفريق لمواصلة مشواره معه في الموسم المقبل، بعدما ساهم في نجاة الفريق من الهبوط للدرجة الثالثة.

واتفق مجلس إدارة النادي مع الحجار على تعزيز صفوف الفريق والاستفادة من وفرة اللاعبين الشباب في قطبي الكرة الرفحية لاستعارتهم، في إطار مساعي النادي للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الذي هبط منه قبل موسمين.

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ويضم الجهاز المعاون للحجار كلا من الكابتن محمود شبانة مساعدا للمدرب ومعد بدني، حيث سبق له العمل كمعد بدني لفريق خدمات رفح، بالإضافة للكابتن وائل رصرص مدربا لحراس مرمى الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني بالتشاور مع إدارة النادي لاختيار اللاعبين الذي يريد ضمهم للفريق، ومن المحتمل أن يصم القادسية 6 لاعبين بناء على احتياجات المراكز.

ويسعى القادسية للظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل بعدما عانى في الموسم الماضي من شبح الهبوط للدرجة الثالثة، قبل أن يؤمن نفسه بعد الصحوة القوية في نتائجه بمرحلة الإياب، لينهي الفريق البطولة محتلا المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن الرباط الهابط للدرجة الثالثة.

واعتذر القادسية عن المشاركة في بطولة كأس غزة بسبب فترة التوقف الطويلة بين  موعد بطولة الكأس وانطلاق الدرجة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القادسية #دوري غزة #نادر الحجار

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