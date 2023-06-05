شباب جباليا يتعاقد مع مهاجم شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

توصل نادي شباب جباليا لاتفاق مع المهاجم محمد النمس لاعب فريق شباب رفح، للانضمام إلى الثوار في الموسم المقبل بعد رحيله عن الزعيم بعد نهاية الموسم الماضي.

وجاء انضمام النمس للثوار رغم تلقيه العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز، والتي كان أبرزها خدمات رفح واتحاد وشباب خانيونس، لكنه فضل الانتقال لشباب جباليا في ظل رغبته بالمشاركة بشكل أساسي لاستعادة بريقه.

ويعد النمس اللاعب السابع الذي ينضم للثوار تحضيرا للموسم المقبل، حيث ضم الفريق ستة لاعبين في وقت سابق هم يوسف سالم، ومهند أبو زيد، وعمر الشنطي، ومحمد الترامسي، والحارس محمد زقوت، واستعاد مدافعه إبراهيم شاهين الذي لعب مع بيت لاهيا في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويأمل شباب جباليا في تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين لتعويض رحيل العديد من لاعبيه في الموسم الماضي، مثل عماد السبع وأمجد أبو عودة وفراس الأسمر والحارس نضال أبو فول.

وقررت إدارة النادي تجديد الثقة بالكابتن عماد الغرباوي للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل كمدير فني، خاصة وأن الفريق ظهر بشكل جيد في مهمته المؤقتة بعد توليه زمام الأمور عقب استقالة الكابتن أحمد عبد الهادي.

وشغل الغرباوي منصب المدرب العام للفريق منذ موسم 2012/2013 وعمل رفقة العديد من المدربين الذين تناوبوا على تدريب الثوار مثل نعيم سلامة وعماد هاشم وخالد أبو كويك وأحمد عبد الهادي.

المصدر / فلسطين أون لاين