واشنطن تدعم الاحتلال الإسرائيلي بمليار دولار لتطوير "القبة الحديدية"

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، عن إعلان واشنطن تقديم مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي لتطوير منظومة "القبة الحديدية".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، أمام اجتماع لجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية "أيباك" في العاصمة واشنطن.

وشدد بلينكن على أن العلاقات بين بلاده ودولة الاحتلال "متينة وراسخة"، مشيرا إلى أنهما يعملان على "تطوير منظومات دفاعية مشتركة، حتى تتمكن (إسرائيل) من الدفاع عن نفسها"، وفق قوله.

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وقال إن علاقة واشنطن بـ(تل أبيب) "تقوم على دعم أمن الأخيرة، وهو التزام ثابت وغير قابل للتفاوض".

وفي السياق، أشار بلينكن إلى أنه "من مصلحة" الولايات المتحدة، أن تتمتع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعلاقات طبيعية مع العرب.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "ستواصل تعزيز التطبيع بين دولة الاحتلال والعرب، ولاسيما السعودية".

وتابع: "للولايات المتحدة مصلحة أمنية وطنية حقيقية في تعزيز التطبيع بين الاحتلال والسعودية".

كما لفت إلى أن تحسن العلاقات بين دولة الاحتلال والعرب "لا يمكن أن يكون بديلا لحل الدولتين مع الفلسطينيين".

وأظهر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلال شهر مايو الماضي، عدم فاعلية منظومة القبة الحديدية في التصدي للصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من غزة.

و"القبة الحديدية" هي منظومة دفاع جوي بصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة "رفائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة بالتعاون مع الجيش الأمريكي.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية تعمل من خلال رادارات بالغة الحساسية، ترصد الصاروخ الذي يطلق على الأراضي المحتلة حال إطلاقه وتتمتع بالقدرة على معرفة اتجاهه ومكان ووقت سقوطه.

ويزعم أنه إذا بدا أنه سيسقط في منطقة مفتوحة، يترك ليكمل طريقه، ولكن إذا تبين أنه سيسقط في منطقة مأهولة أو حساسة، فإن المنظومة تطلق باتجاهه صاروخا مضادا، فيفجره وهو في الجو.

المصدر / فلسطين أون لاين