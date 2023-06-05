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الكشف عن هوية المدرب الجديد لتوتنهام

05 يونيو 2023 . الساعة 19:03 بتوقيت القدس
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الكشف عن هوية المدرب الجديد لتوتنهام

يتّجه نادي توتنهام الإنكليزي إلى تعيين الاسترالي أينج بوستيكوغلو مدرّباً له، بحسب تقارير في الصحف المحلية الاثنين.

وكشفت الصحف بأن المدرب الاسترالي سيرتبط بعقد لمدة سنتين، وذلك بعد قيادته سلتيك الى الثلاثية المحلية في اسكتلندا (الدوري والكأس وكأس الرابطة) هذا الموسم.

ومنذ اقالة المدرب الايطالي انتونيو كونتي في 26 اذار/مارس الماضي، تولّى مدربان بصورة موقتة الاشراف على توتنهام الاول، هما الايطالي كريستيان ستيليني قبل ان يقال بدوره ويتم تعيين راين مايسون.

وبعد الاخفاق في التعاقد مع الألماني يوليان ناغلسمان أو الهولندي أرنه سلوت، يبدو ان النادي اللندني توصل الى اتفاق مع بوستيكوغلو الذي اشرف على تدريب منتخب بلاده.

وحل توتنهام في المركز الثامن في نهاية الموسم الحالي ولن يشارك بالتالي في اي مسابقة أوروبية، وقد يتخلى الفريق عن هدافه التاريخي هاري كاين لمصلحة ريال مدريد الاسباني او مانشستر يونايتد لا سيما بأن عقده ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2024.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الدوري الإنجليزي #توتنهام #أينج بوستيكوغلو

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