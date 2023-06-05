كيف سيعوض ريال مدريد كريم بنزيمة؟

ينتظر ريال مدريد الإسباني صيفاً معقداً للعثور على مهاجم يحل بدلاً من الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الذي أعلن الأحد رحيله عن الفريق الملكي، بعد رحلة زاخرة منذ 2009 أحرز خلالها جائزة الكرة الذهبية الموسم الماضي.

في غضون 48 ساعة، تخلى ريال مدريد عن بنزيمة، ماركو أسنسيو، البلجيكي إدين هازار والدومينيكاني ماريانو دياس. رحيل أربعة لاعبين هجوميين يفرض انطلاق ورشة حامية بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وإدارته.

رغم ذلك، يضمّ الفريق الملكي البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تحوّل من محط للانتقادات من قبل بنزيمة إلى شريك ذهبي له. دخل اللاعب الذي تعرّض لحملات عنصرية رهيبة في السنتين الأخيرتين، على خط المنافسة لاحراز جائزة الكرة الذهبية، بعد تسجيله 23 هدفاً و21 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

كما تضمّ تشكيلة الـ"ميرينغي" البرازيلي الآخر رودريغو الذي استهلّ الموسم بديلاً قبل أن يخترق تدريجاً التشكيل الأساسي، فحقق أرقاماً لافتة مع 19 هدفاً و11 تمريرة حاسمة.

أيضاً، خاض اليافع ألفارو رودريغيس (18 عاماً) دقائقه الأولى مع الفريق الأول، مظهراً لمحات مبشرة.

لكن في غضون يومين، سرّح "البيت الأبيض" 76 مليون يورو من رواتبه (اجمالي 9 ملايين لأسنسيو وماريانو، 28 لهازار و30 لبنزيمة)، ما يعد بهجوم ناري في صيف الانتقالات.أعلن ريال مدريد عن تدعيم صفوفه خلال الموسم. المح أنشيلوتي في مؤتمر صحافي ان الظهير الأيسر فران غارسيا (23 عاماً)، ابن اكاديمية كاستيا والذي يحمل ألوان رايو فايكانو منذ 2021، سيعود إلى فريقه السابق صيفاً مقابل 5 ملايين يورو.

سيعود أيضاً لاعب الوسط الهجومي إبراهيم دياس (23 عاماً) ولاعب الوسط الدفاعي أنتونيو بلانكو (22 عاماً)، المعاران إلى ميلان الإيطالي وألافيس توالياً، دون ضمان بقائهما مع الفريق خلال الموسم المقبل.

لكن كل هذا لا يفيد المدرب المحنّك أنشيلوتي في خط الهجوم "رحل أربعة مهاجمين. لذا علينا البدء بالعمل، وسنقوم بذلك لكن دون ضغوط، فلدينا ما يكفي من الوقت للتعامل معه بهدوء"، بحسب ما كشف الإيطالي بعد التعادل الأخير مع أتلتيك بلباو في الدوري المحلي الذي أحرز لقبه برشلونة للمرة الأولى منذ 2019.

تابع أنشيلوتي "ما نبحث عنه، هو مهاجم يسجّل الأهداف، يمكنه التنسيق مع باقي اللاعبين... علماً اننا نملك لاعبَين شابَين في المقدمة بدءاً بلعب دور هام"، بالاشارة إلى فينيسيوس ورودريغو.

المصدر / فلسطين اونلاين