"حماس": الاحتلال خطر على الأمَّة قاطبة وندعو إلى دعم صمود شعبنا حتى التحرير

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن تعزيز المقاومة الشاملة ووحدة شعبنا وصموده في كل ساحات الوطن هو الطريق الأمثل الذي يمكّن شعبنا من انتزاع حقوقه وحماية أرضه ومقدساته.

وقالت في بيان تلقاه موقع في السَّادسة والخمسين للعدوان الإسرائيلي عام 1967م: "إنَّ الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة في كل محطات الصراع مع العدو يدلّل مجدّداً على أننا نمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة".

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وأضافت: "إن التداعي إلى تحقيق وحدة وطنية وشراكة حقيقية تجمع أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن وخارجه، وفق برنامج نضالي مقاوم، هو أولوية وطنية عاجلة، نجدّد التأكيد على المضي فيها باعتبارها خياراً استراتيجياً لمواجهة مخططات وعدوان الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية".

وشددت "حماس" على أن عدوان الاحتلال منذ أن وطئت أقدامه أرض فلسطين، واستمرار جرائمه وعدوانه، لن يمنحه أمناً أو سيادة مزعومة على شبر منها، وستبقى فلسطين من بحرها إلى نهرها فلسطينية خالصة، وسيحميها شعبنا بالمهج والأرواح حتّى دحر الاحتلال وزواله.

وجدّد رفضها القاطع لكل المشاريع والمخططات التي ترمي إلى إسقاط حقوق شعبنا المشروعة أو التنازل عن جزء من مقدساتنا، أو تغييب ثوابتنا وهويتنا الوطنية، مؤكدة أنَّ كل تلك المحاولات ستبوء بالفشل، وستبقى تلك الحقوق والثوابت والمقدسات وقوداً لشعبنا في استمرار نضاله وتمسّكه بها ودفاعه عنها.

ونبهت إلى أن تحرير فلسطين والقدس من الاحتلال هي مسؤولية الأمَّة قاطبة، قادةً وشعوباً، قائلة: "ندعوهم في هذه الذكرى إلى تعزيز مقاطعة الاحتلال وعزله، ومواصلة كل أشكال الدعم والمناصرة والتضامن مع شعبنا الفلسطيني في مسيرته نحو الحريّة والاستقلال".

وفيما يلي نصل البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

في الذكرى الـ 56 للعدوان الصهيوني عام 1967م: الاحتلال خطر على الأمَّة قاطبة وندعو إلى دعم صمود شعبنا ومقاومته حتى تحرير القدس والأرض والعودة إليها

تأتي ذكرى العدوان الصهيوني في حزيران 1967م، ولا يزال الاحتلال جاثماً على أرضنا المباركة، يمارس أبشع الجرائم ويصعّد من حربه العدوانية، التي كان آخرها عدوانه على قطاع غزّة، وإمعانه في القتل والإجرام بحق أهلنا في عموم الضفة والقدس المحتلة، ولكنّ شعبنا في كل ساحات الوطن، بوحدته وصموده ومقاومته، استطاع أن يغيّر معادلات الصراع مع العدو، ويثبت أنَّ مخططات الاحتلال وإرهابه المتصاعد، لن يكسر من إرادة الصمود لديه، وأنَّ سيف القدس لا يزال مشرعاً في وجه هذا الاحتلال وحكومته الفاشية، يصون الثوابت الوطنية، ويحمي الأرض وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ولن يغمد إلاّ بالتحرير الشامل وتحقيق العودة.

إنَّنا في حركة حماس وفي الذكرى السَّادسة والخمسين للعدوان الصهيوني عام 1967م، نترحّم على أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، ونبعث بتحيّة الفخر والاعتزاز بجماهير شعبنا المرابطين في بيت المقدس وأكنافه، والصَّامدين والثابتين والثائرين في كلّ شبر من أرض فلسطين، وفي الشتات ومخيمات اللّجوء، ونؤكّد على ما يلي:

أولاً: تعزيز المقاومة الشاملة ووحدة شعبنا وصموده في كل ساحات الوطن هو الطريق الأمثل الذي يمكّن شعبنا من انتزاع حقوقه وحماية أرضه ومقدساته، وإنَّ الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة في كل محطات الصراع مع العدو يدلّل مجدّداً على أننا نمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة.

ثانياً: إنَّ التداعي إلى تحقيق وحدة وطنية وشراكة حقيقية تجمع أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن وخارجه، وفق برنامج نضالي مقاوم، هو أولوية وطنية عاجلة، نجدّد التأكيد على المضي فيها باعتبارها خياراً استراتيجياً لمواجهة مخططات وعدوان الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية.

ثالثاً: إنَّ عدوان الاحتلال منذ أن وطئت أقدامه أرض فلسطين، واستمرار جرائمه وعدوانه، لن يمنحه أمناً أو سيادة مزعومة على شبر منها، وستبقى فلسطين من بحرها إلى نهرها فلسطينية خالصة، وسيحميها شعبنا بالمهج والأرواح حتّى دحر الاحتلال وزواله.

رابعاً: نجدّد رفضنا القاطع لكل المشاريع والمخططات التي ترمي إلى إسقاط حقوق شعبنا المشروعة أو التنازل عن جزء من مقدساتنا، أو تغييب ثوابتنا وهويتنا الوطنية، ونؤكّد أنَّ كل تلك المحاولات ستبوء بالفشل، وستبقى تلك الحقوق والثوابت والمقدسات وقوداً لشعبنا في استمرار نضاله وتمسّكه بها ودفاعه عنها.

خامساً: إنَّ تحرير فلسطين والقدس من الاحتلال هي مسؤولية الأمَّة قاطبة، قادةً وشعوباً، الذين ندعوهم في هذه الذكرى إلى تعزيز مقاطعة الاحتلال وعزله، ومواصلة كل أشكال الدعم والمناصرة والتضامن مع شعبنا الفلسطيني في مسيرته نحو الحريّة والاستقلال.

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

الإثنين: 16 ذو القعدة 1444 هـ

الموافق 05 حزيران/ يونيو 2023 م

المصدر / فلسطين أون لاين