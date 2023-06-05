النوبات القلبية القاتلة.. هذا اليوم في الأسبوع هو الأخطر

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة علمية مفادها أن يوم الإثنين أكثر أيام الأسبوع شيوعا للإصابة بالنوبات القلبية.

وبحسب صحيفة "الصن"، يعتقد الخبراء أن السبب في تصنيف هذا اليوم على أنه الأخطر يعود إلى تغيير في دورة النوم اليومية للجسم بعد عطلة نهاية الأسبوع.

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ويقول المسعفون إن إجراء مزيد من البحث في هذه الظاهرة سيساعد بإنقاذ الأرواح في المستقبل.

درس العلماء بيانات أكثر من 10000 مريض في المستشفيات في جميع أنحاء أيرلندا على مدار خمس سنوات وحسبوا احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية لكل يوم من أيام الأسبوع.

ووجدوا "علاقة قوية" بين بداية أسبوع العمل وأخطر أنواع النوبات القلبية.

ودعا البروفيسور نيليش سماني، من مؤسسة القلب البريطانية، إلى مزيد من البحث.

وقال: "القيام بذلك يمكن أن يساعد الأطباء على فهم هذه الحالة المميتة بشكل أفضل وإنقاذ المزيد من الأرواح".

المصدر / مواقع إلكترونية