"حماس" تنعى الطفل "التميمي" وتؤكد: الاحتلال لن يوهن عزمنا

نعت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد الطفل محمد التميمي (3 أعوام)، الذي ارتقى متأثراً بجراحه بعد يومين من إصابته برصاص الاحتلال في بلدة النبي صالح شمال مدينة رام الله.

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وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إنّ جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أطفالنا، وآخرها الطفل التميمي، الذي اغتال الاحتلال طفولته البريئة بالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، ليوجب وضع الكيان الصهيوني المحتل على قوائم العار في استهداف الأطفال، والعمل كذلك على محاسبته على جرائمه المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني".

وأضافت: "إن هذه الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا لن تثنيه عن مواصلة طريق الكفاح والمقاومة دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، وحتى إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

المصدر / فلسطين أون لاين